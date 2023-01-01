Биография

Александра Власова — российская актриса, модель и телеведущая. Родилась в Москве 19 января 1990 года. Александра прошла обучение в модельной школе, а затем выходила на подиум в рамках Недели моды, демонстрируя новые коллекции российских домов и национальные костюмы. Широким тиражом вышел журнал Maxim, для которого снималась девушка. Актриса окончила Школу драмы Сидакова, а первые роли она получила в рекламе средства для посудомоечных машин. Также Власова принимала активное участие в съемках клипов. В кинематографе Александра Власова дебютировала в 2015 году — это была короткометражка «Кризис среднего возраста», которая очень понравилась критикам. После этого актриса снялась в еще одной короткометражке, «Двое четыре ноги», а затем с успехом прошла кастинг в «Молодежку». Среди самых известных проектов с участием Александры такие сериалы, как «Звоните ДиКаприо», «Один клик», «Большая игра» и «Регби».