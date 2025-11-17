Больше чем любовь (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Больше чем любовь. Сезон 1
Больше чем любовь
9.32019, Больше чем любовь. Сезон 1 8 серий
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Вике можно было только позавидовать: у неё и любящая семья, и карьера, и красавец-жених. Но в одно мгновение всё это рушится. Девушка попадает в аварию и получает тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей печальны — скорее всего, она не сможет ходить самостоятельно. Жених бросает её, а в семье и без того нелегкая ситуация — у отца серьезные проблемы с сердцем и требуется срочная операция. На фоне всех этих событий девушка впадает в тяжелую депрессию. Она винит во всем второго участника аварии — Артема, который отделался легкими травмами. А он, движимый чувством вины, решает помочь девушке и уговаривает её пройти специальный курс реабилитации.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.4 КиноПоиск