Маруся (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Маруся - так зовут маленькую девочку, дочку 38-летней Ларисы, бывшей фотомодели, которая живет во Франции, стране ее мечты, где она так долго и безуспешно ищет мужчину своей мечты. «Ma Roussie» - по-французски «моя Россия». Имя девочки так созвучно с названием ее страны, о которой пятилетняя Маруся почти ничего не помнит, разве что «там много снега, и они едят с бабушкой апельсины только зимой». Ее дом давно уже здесь во Франции, правда, у ее мамы здесь нет ни работы, ни крыши над головой. Иногда они даже не знают, где им переночевать. Но разве это важно? Главное, что они есть друг у друга. Мать и дочь. А значит все будет хорошо, если не сейчас, то в будущем точно.



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