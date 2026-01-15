Батальоны просят огня. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Батальоны просят огня
1-й сезон
4-я серия
9.41985, Батальоны просят огня. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Батальоны просят огня (сериал, 1985) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны - форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.


Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Батальоны просят огня»