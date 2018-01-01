Wink
Батальоны просят огня
Актёры и съёмочная группа сериала «Батальоны просят огня»

Актёры и съёмочная группа сериала «Батальоны просят огня»

Режиссёры

Александр Боголюбов

Режиссёр
Владимир Чеботарев

Режиссёр

Актёры

Александр Збруев

Актёр
Борислав Брондуков

Актёр
Олег Ефремов

Актёр
Александр Галибин

Актёр
Елена Попова

Актриса
Николай Караченцов

Актёр
Игорь Скляр

Актёр
Владимир Кашпур

Актёр
Виктор Чеботарев

Актёр
Вячеслав Баранов

Актёр
Александр Панкратов-Чёрный

Актёр

Сценаристы

Александр Боголюбов

Сценарист
Юрий Бондарев

Сценарист

Художники

Анатолий Бурдо

Художник

Операторы

Элизбар Караваев

Оператор
Роман Веселер

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Композитор