Серый волк энд Красная Шапочка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.61990, Серый волк энд Красная Шапочка
Мультфильм, Мюзикл25 мин12+
О фильме
Мультфильм о Красной Шапочке, отправившейся с русским праздничным пирогом из Москвы в Париж к бабушке Терезе. В лесу злодействует серый волк, проглотивший доктора Айболита, зайчика, крокодила Гену с Чебурашкой…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Короткометражка
КачествоFull HD
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Гарри
Бардин
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ССАктриса
Светлана
Степченко
- ЕРАктриса
Елизавета
Разинова
- ЕУАктриса
Евдокия
Урусова
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- Актёр
Гарри
Бардин
- Сценарист
Гарри
Бардин
- ЮЭСценарист
Юрий
Энтин
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- АМХудожник
Аркадий
Мелик-Саркисян
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ВПОператор
Вадим
Прудников
- ВСОператор
Валерий
Струков
- Композитор
Гарри
Бардин