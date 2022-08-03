Серый волк энд Красная Шапочка
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Серый волк энд Красная Шапочка

Серый волк энд Красная Шапочка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

8.61990, Серый волк энд Красная Шапочка
Мультфильм, Мюзикл25 мин12+

О фильме

Мультфильм о Красной Шапочке, отправившейся с русским праздничным пирогом из Москвы в Париж к бабушке Терезе. В лесу злодействует серый волк, проглотивший доктора Айболита, зайчика, крокодила Гену с Чебурашкой…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серый волк энд Красная Шапочка»