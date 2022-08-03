Честное волшебное (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
История о девочке Марине, которая все делала как попало и при этом говорила: «Сойдет и так!» На что ее мама отвечала: «Сойдетитак была злая волшебница и любимая ее поговорка была - не будь я злая волшебница Сойдетитак, если это вам так сойдет!» Вот что из этого вышло...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Победоносцев
- ИФАктриса
Ирина
Фоминская
- ЮМАктёр
Юрий
Минин
- АКАктриса
Александра
Кудрявцева
- Актриса
Елена
Санаева
- МЭАктёр
Махмуд
Эсамбаев
- ГСАктёр
Георгиос
Совчис
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- АНАктёр
Артур
Нищенкин
- ИКАктёр
Иван
Косых
- ВРАктёр
Владимир
Разумовский
- МАПродюсер
Марк
Айзенберг
- ЛРОператор
Лев
Рогозин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг