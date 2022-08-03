Честное волшебное (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Честное волшебное
История о девочке Марине, которая все делала как попало и при этом говорила: «Сойдет и так!» На что ее мама отвечала: «Сойдетитак была злая волшебница и любимая ее поговорка была - не будь я злая волшебница Сойдетитак, если это вам так сойдет!» Вот что из этого вышло...

Страна
СССР
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb