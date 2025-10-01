Уступите мне дорогу (фильм, 1975) смотреть онлайн

Уступите мне дорогу
1975, Уступите мне дорогу
Мультфильм19 мин0+

Учиться медвежонку и поросёнку совсем не хочется. Это услышала сорока и рассказала им, что далеко за оврагами есть тридевятый лес, в котором всем дают розовое мороженое и кто его ест, тот без учёбы становится вежливым. Пошли зверята за мороженым, но из-за ссоры разными дорогами.

Страна
СССР
Жанр
Мультфильм
Время
19 мин / 00:19

