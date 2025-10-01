Уступите мне дорогу (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Уступите мне дорогу
Мультфильм19 мин0+
О фильме
Учиться медвежонку и поросёнку совсем не хочется. Это услышала сорока и рассказала им, что далеко за оврагами есть тридевятый лес, в котором всем дают розовое мороженое и кто его ест, тот без учёбы становится вежливым. Пошли зверята за мороженым, но из-за ссоры разными дорогами.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
Время19 мин / 00:19
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ЛКАктриса
Лидия
Катаева
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- АВАктриса
Агарь
Власова
- АГАктриса
Анна
Гелинова
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- АТСценарист
Александр
Тимофеевский
- АВХудожник
Анатолий
Васильев
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ТБОператор
Теодор
Бунимович
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев