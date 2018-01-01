Wink
Уступите мне дорогу
Актёры и съёмочная группа фильма «Уступите мне дорогу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Уступите мне дорогу»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр

Актёры

Людмила Гнилова

Актриса
Лидия Катаева

Актриса
Ефим Кациров

Актёр
Анатолий Папанов

Актёр
Борис Владимиров

Актёр
Агарь Власова

Актриса
Анна Гелинова

Anna Gelinova
Актриса
Зинаида Нарышкина

Актриса

Сценаристы

Александр Тимофеевский

Сценарист

Художники

Анатолий Васильев

Художник

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Игорь Космачев

Композитор