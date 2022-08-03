Легенда о старом маяке (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
9.61976, Легенда о старом маяке
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин6+
О фильме
Фильм посвящен патриотической теме — освобождению родной земли от фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. В основе сюжета — приключения ребят, помогающих зажечь маяк, чтобы советские корабли вошли в бухту и разгромили гитлеровцев.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb