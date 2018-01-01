1962, Две сказки
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин
Две сказки (фильм, 1962) смотреть онлайн
О фильме
Однажды нашел зайка в лесу дерево с яблоком, но никак не мог до него допрыгнуть. Ворона сорвала его, но выронила, а подобравший ежик не захотел ни с кем делиться. И только мудрый медведь помог лесным зверям справедливо решить спор.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb