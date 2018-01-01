Две сказки (фильм, 1962) смотреть онлайн

Две сказки
Две сказки
1962, Две сказки
Однажды нашел зайка в лесу дерево с яблоком, но никак не мог до него допрыгнуть. Ворона сорвала его, но выронила, а подобравший ежик не захотел ни с кем делиться. И только мудрый медведь помог лесным зверям справедливо решить спор.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb