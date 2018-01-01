Две сказки (фильм, 1962) смотреть онлайн

Однажды нашел зайка в лесу дерево с яблоком, но никак не мог до него допрыгнуть. Ворона сорвала его, но выронила, а подобравший ежик не захотел ни с кем делиться. И только мудрый медведь помог лесным зверям справедливо решить спор.





Две сказки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.