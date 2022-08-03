Терем-теремок (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Короткометражный рисованный мультфильм «Терем-теремок» был создан замечательным режиссером-мультипликатором Леонидом Амальриком. В его основе лежит сценарий, написанный Владимиром Сутеевым по мотивам русской народной сказки «Теремок». Увидеть чудесную экранизацию 1971 года в хорошем качестве вы можете в онлайн-кинотеатре wink. Мы бесплатно приглашаем посмотреть эту историю для самых маленьких в любое удобное время.



Увидела Муха-Горюха никем не занятый теремок и осталась жить в нем. Потом к ней попросилась Мышка-Норушка, прискакала Лягушка-Квакушка, прибежал Зайчик-Побегайчик, а последним к дружной компании присоединился Петушок-Золотой Гребешок. Стали друзья жить-поживать, пока не набрел на их домик Медведь Косолапый. Стал он проситься с ними жить, но тесен для него оказался терем-теремок. Чем кончилась эта история и что стало с теремком можно на сайте wink. Заходите на сайт и наслаждайтесь мультфильмами «Союзмультфильма» в хорошем качестве совершенно бесплатно.

