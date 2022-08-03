Шакаленок и верблюд (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.31956, Шакаленок и верблюд
Мультфильм, Короткометражка10 мин18+
О фильме
Жили два друга, Шакалeнок и Верблюд. Однажды Шакалeнку потребовалось перебраться на другой берег реки, чтобы полакомиться крабами. Соблазнив добряка Верблюда сахарным тростником, лукавый зверeк переплыл реку, удобно устроившись на верблюжьем горбу. Наевшись крабов, Шакалeнок захотел отправиться в обратный путь. Но Верблюд ещe не утолил свой голод, а в реке свирепствовал Крокодил. Тогда Шакалeнок громко запел, привлекая внимание работавших неподалеку крестьян…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb