Шакаленок и верблюд (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Жили два друга, Шакалeнок и Верблюд. Однажды Шакалeнку потребовалось перебраться на другой берег реки, чтобы полакомиться крабами. Соблазнив добряка Верблюда сахарным тростником, лукавый зверeк переплыл реку, удобно устроившись на верблюжьем горбу. Наевшись крабов, Шакалeнок захотел отправиться в обратный путь. Но Верблюд ещe не утолил свой голод, а в реке свирепствовал Крокодил. Тогда Шакалeнок громко запел, привлекая внимание работавших неподалеку крестьян…

