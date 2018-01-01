Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие
Wink
Детям
Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие

Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

1970, Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие
Советские мультфильмы18 мин6+

О фильме

Батискаф «Смелый» исследует глубины и знакомится с морскими обитателями. Первая часть цикла мультфильмов об океане.
На этот раз герои попадают в XVIII век к пиратам Карибского моря.

Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг