Детям
Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие
Актёры и съёмочная группа фильма «Рассказы старого моряка: Необычайное путешествие»

Режиссёры

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Георгий Милляр

Актёр
Юрий Филимонов

Актёр
Мария Виноградова

Актриса
Клара Румянова

Актриса

Сценаристы

Леонид Завальнюк

Сценарист

Художники

Владимир Морозов

Художник

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Композитор