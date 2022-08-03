Подарок для самого слабого (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Мультипликационный фильм «Подарок для самого слабого» — это режиссерская работа Леонида Каюкова, снятая по сценарию Виталия Злотникова. Посмотреть мультфильм бесплатно приглашает онлайн-кинотеатр wink. Короткометражка 1978 года выложена в хорошем качестве и доступна для просмотра в любое удобное время.



Посмотрев телепередачу «В мире животных», Лев узнал, что звери обижают Зайчика — самого беззащитного в лесу. Тогда он решил сделать ему подарок, который отправил по почте. Когда посылка с надписью «Подарок для самого слабого» прибыла в лес, то Волк, Кабан и Лиса стали спорить, кому она достанется. Что же Лев положил Зайчику в посылку? Узнаете, посмотрев этот мультфильм в хорошем качестве на wink. Заходите на сайт и включайте добрую детскую сказку совершенно бесплатно.

