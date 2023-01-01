Имя (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Рабочий железнодорожного депо Сидоров приезжает на станцию обменять карточки на хлеб. Но день для него выдался неудачный: как раз в это время из эшелона, доставляющего на фронт штрафников, бежит его однофамилец. Конвоирам нужно найти беглеца, и не так важно, какой именно Сидоров им окажется. Т�ак железнодорожник оказывается в штрафном батальоне, но не отчаивается и усердно принимается за службу.
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6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОДАктёр
Олег
Демидов
- ВТАктёр
Валерий
Трошин
- ВГАктёр
Валентин
Голубенко
- СЧАктёр
Сергей
Чекан
- АНАктёр
Артур
Нищенкин
- ТНАктриса
Татьяна
Назарова
- СМАктёр
Сергей
Максачев
- ВПАктёр
Василий
Попов
- АЛАктёр
Андрис
Лиелайс
- КСАктёр
Константин
Степанов
- АТСценарист
Аркадий
Толбузин
- ИДПродюсер
Игорь
Демух
- ЛДМонтажёр
Людмила
Дроздова
- БСОператор
Борис
Середин
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров