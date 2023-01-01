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Имя (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.31988, Имя
Военные, Советские77 мин18+

Сюжет

Рабочий железнодорожного депо Сидоров приезжает на станцию обменять карточки на хлеб. Но день для него выдался неудачный: как раз в это время из эшелона, доставляющего на фронт штрафников, бежит его однофамилец. Конвоирам нужно найти беглеца, и не так важно, какой именно Сидоров им окажется. Так железнодорожник оказывается в штрафном батальоне, но не отчаивается и усердно принимается за службу.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb