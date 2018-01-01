Wink
Детям
Белая трава
Актёры и съёмочная группа фильма «Белая трава»

Актёры и съёмочная группа фильма «Белая трава»

Режиссёры

Владимир Арбеков

Режиссёр

Актёры

Ирина Солонина

Актриса
Всеволод Ларионов

Актёр
Мария Виноградова

Актриса
Герман Качин

Актёр
Людмила Гнилова

Актриса
Татьяна Шатилова

Актриса

Сценаристы

Марианна Вехова

Сценарист

Художники

Елена Гололобова

Художница
Гелий Аркадьев

Художник

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Александр Чеховский

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор