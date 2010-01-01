Когда зацветет багульник. Серия 2
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Когда зацветет багульник
1-й сезон
2-я серия

Когда зацветет багульник (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32010, Когда зацветет багульник. Серия 2
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Анна, врач районной поликлиники, работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего мужа и сына-школьника. Однако сколько героиня не бьeтся, жизнь лучше не становится – денег ни на что не хватает, и дома постоянные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, хотя сам ещe ребeнок. Саша знает верное средство от неудач: на болоте вот-вот зацветeт багульник – они с мамой загадают над ним желание, и всe у них будет хорошо…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда зацветет багульник»

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