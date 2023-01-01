На углу, у Патриарших (сериал, 1995) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В центре сериала дела и будни Никольского - оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.



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