На углу, у Патриарших (сериал, 1995) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В центре сериала дела и будни Никольского - оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.

