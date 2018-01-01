На углу, у Патриарших (сериал, 1995) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

На углу, у Патриарших. Сезон 1. Серия 4
Боевик, Криминал18+

О сериале

В центре сериала дела и будни Никольского - оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.

