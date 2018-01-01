На углу, у Патриарших (сериал, 1995) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.31995, На углу, у Патриарших. Сезон 1. Серия 4
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре сериала дела и будни Никольского - оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВДРежиссёр
Вадим
Дербенёв
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- АБАктёр
Александр
Берда
- АШАктёр
Алексей
Шейнин
- Актёр
Борис
Клюев
- ВСАктриса
Влада
Садовская
- Актриса
Маргарита
Шубина
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВБОператор
Владимир
Брусин
- ВШОператор
Владимир
Шевалев
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин