«Авария» — дочь мента (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, «Авария» — дочь мента
Драма93 мин16+
О фильме

Остросюжетная версия традиционного конфликта поколений. Дочь - трудный подросток, «металлистка», отец - милиционер, «мент». У каждого из героев свои ценности, свой отдельный мир... Но когда приходит настоящая беда, они понимают, как много значат друг для друга. Спасая дочь, верный страж закона сам вершит правосудие...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb