«Авария» — дочь мента (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.21989, «Авария» — дочь мента
Драма93 мин16+
О фильме
Остросюжетная версия традиционного конфликта поколений. Дочь - трудный подросток, «металлистка», отец - милиционер, «мент». У каждого из героев свои ценности, свой отдельный мир... Но когда приходит настоящая беда, они понимают, как много значат друг для друга. Спасая дочь, верный страж закона сам вершит правосудие...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МТРежиссёр
Михаил
Туманишвили
- ОААктриса
Оксана
Арбузова
- Актёр
Владимир
Ильин
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- БРАктёр
Борис
Романов
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ИНАктёр
Игорь
Нефедов
- ЮШАктёр
Юрий
Шумило
- АПАктёр
Александр
Потапов
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- ББОператор
Борис
Бондаренко
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин