«Авария» — дочь мента (фильм, 1989) смотреть онлайн

Остросюжетная версия традиционного конфликта поколений. Дочь - трудный подросток, «металлистка», отец - милиционер, «мент». У каждого из героев свои ценности, свой отдельный мир... Но когда приходит настоящая беда, они понимают, как много значат друг для друга. Спасая дочь, верный страж закона сам вершит правосудие...

