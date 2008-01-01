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Ключи от счастья (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32008, Ключи от счастья. Серия 1
Мелодрамы18+
Сезоны и серии
Сюжет
На долю молодой провинциальной Тани Мининой выпало не мало испытаний. Живя в деревне, с матерью-алкоголичкой и тихим затюканным отцом, девушка всегда стремилась вырваться из этого ограниченного мирка. В мечтах она – счастливая жена доброго состоятельного, любящего ее городского парня. Красавица с презрением отвергает всех местных женихов и ждет своего принца. Наконец он появляется, на зависть всем местным кумушкам, красивый и богатый бизнесмен Виктор. Он сразу же увозит счастливую Таню в город, не дав ей даже закончить школу.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Константин
Юшкевич
- АОАктриса
Анна
Осипова
- Актриса
Ольга
Демидова
- МЛАктёр
Михаил
Лебедев
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- МКАктриса
Мария
Козлова
- Актёр
Сергей
Рост
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- АТХудожница
Алёна
Тарская
- АВХудожник
Артур
Вануни
- СММонтажёр
Сергей
Макаров
- АГОператор
Александр
Горулев
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал