Ключи от счастья (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

На долю молодой провинциальной Тани Мининой выпало не мало испытаний. Живя в деревне, с матерью-алкоголичкой и тихим затюканным отцом, девушка всегда стремилась вырваться из этого ограниченного мирка. В мечтах она – счастливая жена доброго состоятельного, любящего ее городского парня. Красавица с презрением отвергает всех местных женихов и ждет своего принца. Наконец он появляется, на зависть всем местным кумушкам, красивый и богатый бизнесмен Виктор. Он сразу же увозит счастливую Таню в город, не дав ей даже закончить школу.



Сериал Ключи от счастья 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.