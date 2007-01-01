Родные и близкие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Родные сестры Ольга и Татьяна давно уже живут вдали друг от друга. Ольга в Москве, а Татьяна осталась дома - в провинциальном городке, но каждая старается доказать свою правоту. И пока герои не поймут, что прошлое - плохой советчик, война в отдельно взятой семье будет продолжаться.



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