Родные и близкие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.62007, Родные и близкие
Драмы98 мин18+
Сюжет
Родные сестры Ольга и Татьяна давно уже живут вдали друг от друга. Ольга в Москве, а Татьяна осталась дома - в провинциальном городке, но каждая старается доказать свою правоту. И пока герои не поймут, что прошлое - плохой советчик, война в отдельно взятой семье будет продолжаться.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- Актёр
Никита
Зверев
- Актриса
Равшана
Куркова
- СПАктёр
Семен
Почивалов
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актриса
Светлана
Тома
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- Актриса
Даша
Чаруша
- АОАктриса
Алена
Олькина
- НГАктриса
Наталья
Голицына
- ЮВАктриса
Юлия
Васильева
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- ЕЛСценарист
Евгений
Лаврентьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков