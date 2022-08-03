Жила-была любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Жила-была любовь
Мелодрама94 мин12+
О фильме
Главная героиня, Любовь, постоянно находится в центре внимания - даже на празднике, посвящeнном медицинским работникам. Главврач Терентьев, очень застенчивый человек, решается за ней приударить. В числе его конкурентов и хирург Кочетков. Всем Люба кажется счастливицей, однако никто не знает обратной стороны этого «счастья»…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- МСРежиссёр
Максим
Субботин
- Актриса
Эмилия
Спивак
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- ВКАктёр
Валерий
Кащеев
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ВМАктёр
Виктор
Манаев
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков