Жила-была любовь
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Жила-была любовь

Жила-была любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Жила-была любовь
Мелодрама94 мин12+

О фильме

Главная героиня, Любовь, постоянно находится в центре внимания - даже на празднике, посвящeнном медицинским работникам. Главврач Терентьев, очень застенчивый человек, решается за ней приударить. В числе его конкурентов и хирург Кочетков. Всем Люба кажется счастливицей, однако никто не знает обратной стороны этого «счастья»…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Жила-была любовь»