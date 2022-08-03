Главная героиня, Любовь, постоянно находится в центре внимания - даже на празднике, посвящeнном медицинским работникам. Главврач Терентьев, очень застенчивый человек, решается за ней приударить. В числе его конкурентов и хирург Кочетков. Всем Люба кажется счастливицей, однако никто не знает обратной стороны этого «счастья»…

