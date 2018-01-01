Wink
Фильмы
Жила-была любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Жила-была любовь»

Режиссёры

Максим Субботин

Режиссёр

Актёры

Эмилия Спивак

АктрисаЛюба
Алексей Зубков

АктёрОлег Соколов
Вера Кавалерова

АктрисаАлина Генриховна
Валерий Кащеев

АктёрАндрей Андреевич Терещенко
Алеся Пуховая

АктрисаАня
Светлана Аникей

АктрисаДиана
Виктор Манаев

АктёрВениамин
Ольга Сизова

АктрисаКатя
Андрей Сенькин

АктёрИгорь
Татьяна Чердынцева

АктрисаЛиза

Сценаристы

Елена Соловьева

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Владимир Игнатьев

Продюсер
Юлия Ерешко

Продюсер
Евгений Арендаревич

Продюсер

Художники

Алеся Максимович

Художница

Монтажёры

Юрий Бутько

Монтажёр

Операторы

Виталий Ершов

Оператор

Композиторы

Игорь Щербаков

Композитор