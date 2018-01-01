В июне 41-го (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВ июне 41-го1-й сезон
9.12008, В июне 41-го. Сезон 1 4 серии
Боевик, Военный18+
Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток.
Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за погибших товарищей, за отнятое право любить...
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
