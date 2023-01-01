Без семьи (сериал, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Советская экранизация одноименного романа Гектора Мало от известного режиссера Владимира Бортко. История о непростой бродячей жизни мальчика-подкидыша с Еленой Соловей. Смотреть «Без семьи» можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Реми — маленький мальчик, подкидыш, которого приемная семья оставляет на произвол судьбы. Его подбирает бродячий артист Виталис, циркач с добрым сердцем, который путешествует с труппой животных-актеров. Виталис учит Реми цирковому искусству, но, что гораздо важнее, жизни, заботе и доброте. Вместе они проходят через разные испытания, справляются с лишениями, находят верных друзей и преодолевают трудности. Так Реми постепенно осознает, что семья — это не всегда кровное родство.



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