Без семьи (сериал, 1984) смотреть онлайн
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Советская экранизация одноименного романа Гектора Мало от известного режиссера Владимира Бортко. История о непростой бродячей жизни мальчика-подкидыша с Еленой Соловей. Смотреть «Без семьи» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Реми — маленький мальчик, подкидыш, которого приемная семья оставляет на произвол судьбы. Его подбирает бродячий артист Виталис, циркач с добрым сердцем, который путешествует с труппой животных-актеров. Виталис учит Реми цирковому искусству, но, что гораздо важнее, жизни, заботе и доброте. Вместе они проходят через разные испытания, справляются с лишениями, находят верных друзей и преодолевают трудности. Так Реми постепенно осознает, что семья — это не всегда кровное родство.
Двухсерийный фильм «Без семьи» онлайн доступен на Wink. Эта трогательная история о взрослении, верности и поиске себя наверняка найдет отклик у зрителей всех возрастов.
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Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ССАктёр
Сос
Саркисян
- ЯХАктёр
Ян
Хвилер
- Актриса
Елена
Соловей
- ЮШАктриса
Юстина
Ширвинскайте
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Юрий
Горобец
- ТУАктриса
Тамара
Уржумова
- АААктёр
Арсений
Архипенко
- ДБАктёр
Д.
Брускин
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич