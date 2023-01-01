Без семьи (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Двухсерийная советская драма, созданная Владимиром Бортко по мотивам романа Гектора Мало. Фильм «Без семьи» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



В центре сюжета — судьба юного Реми, мальчика без родных, который учится выживать в непростом, местами жестоком мире. Помогает ему в этом Виталис — бродячий артист с доброй душой. Он становится для мальчика наставником и опорой. Вместе они ведут бродячую жизнь, проходят через непростые испытания и находят настоящих друзей. Так Реми понимает, что наконец обрел семью — близких людей, на которых всегда можно положиться.



Фильм «Без семьи» — это глубокая и искренняя история о дружбе, преданности и поиске близких. Обе серии можно посмотреть на Wink без рекламы и в хорошем качестве.



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