Без семьи (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн
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Двухсерийная советская драма, созданная Владимиром Бортко по мотивам романа Гектора Мало. Фильм «Без семьи» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
В центре сюжета — судьба юного Реми, мальчика без родных, который учится выживать в непростом, местами жестоком мире. Помогает ему в этом Виталис — бродячий артист с доброй душой. Он становится для мальчика наставником и опорой. Вместе они ведут бродячую жизнь, проходят через непростые испытания и находят настоящих друзей. Так Реми понимает, что наконец обрел семью — близких людей, на которых всегда можно положиться.
Фильм «Без семьи» — это глубокая и искренняя история о дружбе, преданности и поиске близких. Обе серии можно посмотреть на Wink без рекламы и в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ССАктёр
Сос
Саркисян
- ЯХАктёр
Ян
Хвилер
- Актриса
Елена
Соловей
- ЮШАктриса
Юстина
Ширвинскайте
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Юрий
Горобец
- ТУАктриса
Тамара
Уржумова
- АААктёр
Арсений
Архипенко
- ДБАктёр
Д.
Брускин
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ВДКомпозитор
�Владимир
Дашкевич