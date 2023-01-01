Без семьи (сериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.91984, Без семьи. Серия 1
Драма, Семейный12+
Сезоны и серии
О сериале
Действие происходит в XIX веке. Мальчик Реми скитается с хозяином-дрессировщиком по разным городам. Бродячая жизнь многому научит ребенка, а дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогут перенести все испытания.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ССАктёр
Сос
Саркисян
- ЯХАктёр
Ян
Хвилер
- Актриса
Елена
Соловей
- ЮШАктриса
Юстина
Ширвинскайте
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Юрий
Горобец
- ТУАктриса
Тамара
Уржумова
- АААктёр
Арсений
Архипенко
- ДБАктёр
Д.
Брускин
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич