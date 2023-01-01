Без семьи. Серия 1
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Без семьи
1-й сезон
1-я серия

Без семьи (сериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.91984, Без семьи. Серия 1
Драма, Семейный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие происходит в XIX веке. Мальчик Реми скитается с хозяином-дрессировщиком по разным городам. Бродячая жизнь многому научит ребенка, а дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогут перенести все испытания.

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Страна
СССР
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb