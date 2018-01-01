Приходите завтра... (фильм, 1962) смотреть онлайн

Очаровательная сибирячка Фрося Бурлакова ищет признания в Москве. Звезда «Белорусского вокзала» и «Берегись автомобиля» Анатолий Папанов и обладательница премии «Каннского кинофестиваля» Екатерина Савинова в легендарной советской комедии от автора фильма «Уроки французского».



Фрося Бурлакова, юная девица родом из глухой Сибири, мечтает выступать на сцене и едет покорять Москву. Сперва будущая артистка хочет поступить в консерваторию: она не опускает руки, даже когда узнает, что прием абитуриентов уже давно закончен. Непосредственность и даже легкая наивность провинциалки забавляет москвичей, но разве может это разубедить добродушную Фросю в том, что она талантлива? Вскоре девушке удается попасть на внеплановое прослушивание к известному профессору Соколову, где она исполнит песню «Вдоль по Питерской».



