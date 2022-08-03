Дракон (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Дракон
9.11961, Дракон
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин0+

О фильме

Победивший тирана рискует сам превратиться в нового тирана. Сказка «Дракон» — мультфильм 1961 года советского режиссера-мультипликатора Александры Снежко-Блоцкой, в основу которого легли легенды народов Юго-Восточной Азии.

В одной стране власть захватил ужасный дракон. Сидя в неприступной крепости, он грабит и угнетает своих подданных. Убить дракона пытались многие смельчаки, но никому из них это оказалось не под силу. От мудрой Черепахи мальчик Маунг-Тин узнает, что победить чудовище можно только с помощью волшебного меча. Но это, по словам рептилии, даже не полдела, ведь гораздо опаснее дракон, таящийся в душе человека.

Мультфильм «Дракон» — притча о власти, жадности и нравственном выборе. Если вы любите народные сказки с философским подтекстом, не пропустите эту картину, которая остается актуальной и спустя десятилетия.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb