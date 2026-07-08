Профессия — киноактер (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
1979, Профессия — киноактер
Документальный98 мин18+
О фильме
О творчестве популярного российского актера Вячеслава Тихонова рассказывают: Борис Андреев, Эраст Гарин, Сергей Бондарчук, Всеволод Санаев, Евгений Матвеев, Алексей Баталов.
СтранаСССР
ЖанрДокументальный
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ВТАктёр
Владимир
Тихонов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- БААктёр
Борис
Андреев
- ББАктёр
Борис
Бибиков
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Алексей
Баталов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- Актриса
Светлана
Дружинина
- ВРАктёр дубляжа
Валерий
Рыжаков