Профессия — киноактер
Wink
Фильмы
Профессия — киноактер

Профессия — киноактер (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

1979, Профессия — киноактер
Документальный98 мин18+

О фильме

О творчестве популярного российского актера Вячеслава Тихонова рассказывают: Борис Андреев, Эраст Гарин, Сергей Бондарчук, Всеволод Санаев, Евгений Матвеев, Алексей Баталов.

Страна
СССР
Жанр
Документальный
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.1 КиноПоиск