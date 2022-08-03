Храбрый портняжка (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
9.31964, Храбрый портняжка
Мультфильм, Для самых маленьких29 мин6+
О фильме
Экранизация сказки братьев Гримм. Герой мультика юный портной, которому наскучила спокойная жизнь. Влекомый юношеской жаждой приключений, он отправляется на подвиги. Ему предстоит встретиться и с братьями великанами, и с подлым королем.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ВШАктёр
Владимир
Шишкин
- Актёр
Олег
Анофриев
- ЮСАктёр
Юрий
Савельев
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- Актёр
Георгий
Вицин
- СЦАктёр
Сергей
Цейц
- МТАктёр
Марк
Туманов
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- ИПХудожник
Игорь
Подгорский
- ФЕХудожница
Фаина
Епифанова
- МВХудожница
Марина
Восканьянц
- ЕВХудожница
Елена
Вершинина
- ВБХудожник
Виталий
Бобров
- ТПХудожница
Татьяна
Померанцева
- АСХудожник
Анатолий
Солин
- ИТХудожница
Ирина
Троянова
- ТФХудожница
Татьяна
Федорова
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- МДОператор
Михаил
Друян
- АВКомпозитор
Александр
Варламов