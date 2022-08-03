Храбрый портняжка
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Храбрый портняжка

Храбрый портняжка (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.31964, Храбрый портняжка
Мультфильм, Для самых маленьких29 мин6+

О фильме

Экранизация сказки братьев Гримм. Герой мультика юный портной, которому наскучила спокойная жизнь. Влекомый юношеской жаждой приключений, он отправляется на подвиги. Ему предстоит встретиться и с братьями великанами, и с подлым королем.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрый портняжка»