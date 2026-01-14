За витриной универмага (фильм, 1955) смотреть онлайн

Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Крылов, в прошлом - майор Советской Армии, вступает в конфликт с директором швейной фабрики, Анной Андреевой, к которой имеет весьма аргументированные претензии по поводу пошива продукции. Но тут появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией, и Анна приходит к нему на помощь.

