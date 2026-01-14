За витриной универмага (фильм, 1955) смотреть онлайн

9.01955, За витриной универмага
Комедия88 мин12+
О фильме
Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Крылов, в прошлом - майор Советской Армии, вступает в конфликт с директором швейной фабрики, Анной Андреевой, к которой имеет весьма аргументированные претензии по поводу пошива продукции. Но тут появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией, и Анна приходит к нему на помощь.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ССРежиссёр
Самсон
Самсонов
- Актёр
Иван
Дмитриев
- НМАктриса
Наталья
Медведева
- Актёр
Олег
Анофриев
- ВААктёр
Виктор
Аркасов
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- Актриса
Светлана
Дружинина
- ВГАктёр
Вячеслав
Гостинский
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- ЕФАктриса
Елена
Фетисенко
- ВБАктёр
Василий
Бокарев
- БТАктёр
Борис
Тенин
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ПСАктёр
Петр
Савин
- МЯАктриса
Мария
Яроцкая
- НКАктёр
Никита
Кондратьев
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЗСАктриса
Зинаида
Сорочинская
- ГШАктёр
Григорий
Шамшурин
- ВДАктриса
Валентина
Данчева
- НТАктриса
Наталья
Ткачева
- НЯАктриса
Нина
Яковлева
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- ВМАктёр
Виктор
Матисен
- ГШАктёр
Георгий
Шамшурин
- ОБАктриса
Ольга
Бган
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ЕЛАктриса
Евгения
Лыжина
- ЛЛАктёр
Лев
Лобов
- ВЛАктриса
Валентина
Леонтьева
- КЛАктёр
Константин
Лылов
- ТЯАктриса
Тамара
Яренко
- ЗРАктриса
Зоя
Русина
- МВАктёр
Михаил
Воробьёв
- ЛСАктриса
Людмила
Семенова
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- ЭТМонтажёр
Эсфирь
Тобак
- ВМОператор
Владимир
Монахов
- АЦКомпозитор
Александр
Цфасман