Рыжик
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Рыжик

Рыжик (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.71960, Рыжик
Драма, Приключения84 мин18+

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О фильме

Увлекательная история дружбы мальчика Саньки, прозванного рыжиком за медно-красный цвет волос, и артиста-клоуна Полфунта. Вместе они колесят по бескрайним просторам России в поисках счастья.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb