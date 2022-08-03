Рыжик (фильм, 1960) смотреть онлайн
8.71960, Рыжик
Драма, Приключения84 мин18+
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О фильме
Увлекательная история дружбы мальчика Саньки, прозванного рыжиком за медно-красный цвет волос, и артиста-клоуна Полфунта. Вместе они колесят по бескрайним просторам России в поисках счастья.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- АКАктёр
Александр
Крынкин
- СЗАктёр
Сергей
Золотарев
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ББАктёр
Борис
Буткеев
- ВДАктриса
Виктория
Духина
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- СГАктёр
Сергей
Гордеев
- ПКАктёр
Петр
Кирюткин
- СПАктриса
Софья
Павлова
- ВРАктёр
Владимир
Ралетнев
- АССценарист
А.
Свирский
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- МПОператор
Маргарита
Пилихина
- НБКомпозитор
Никита
Богословский