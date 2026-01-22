Попрыгунья
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Попрыгунья

Попрыгунья (фильм, 1955) смотреть онлайн

9.31955, Попрыгунья
Драма85 мин18+
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О фильме

Осип Иванович Дымов, титулярный советник и врач тридцати одного года, служит в двух больницах одновременно: ординатором и прозектором. С девяти часов утра и до полудня принимает больных, потом едет вскрывать трупы. Но его доходов едва хватает на покрытие расходов жены, помешанной на талантах и знаменитостях в художественной и артистической среде, которых она ежедневно принимает в доме.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Попрыгунья»