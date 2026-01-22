Попрыгунья (фильм, 1955) смотреть онлайн
9.31955, Попрыгунья
Драма85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Осип Иванович Дымов, титулярный советник и врач тридцати одного года, служит в двух больницах одновременно: ординатором и прозектором. С девяти часов утра и до полудня принимает больных, потом едет вскрывать трупы. Но его доходов едва хватает на покрытие расходов жены, помешанной на талантах и знаменитостях в художественной и артистической среде, которых она ежедневно принимает в доме.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ССРежиссёр
Самсон
Самсонов
- ЛЦАктриса
Людмила
Целиковская
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- АААктёр
А.
Алексин
- АБАктёр
Анатолий
Бобровский
- ВБАктёр
Василий
Бокарев
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- СССценарист
Самсон
Самсонов
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ТБПродюсер
Татьяна
Березанцева
- АБПродюсер
Анатолий
Бобровский
- ВКПродюсер
Владимир
Канторович
- ЭТМонтажёр
Эсфирь
Тобак
- ВМОператор
Владимир
Монахов
- НККомпозитор
Николай
Крюков