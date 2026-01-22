Осип Иванович Дымов, титулярный советник и врач тридцати одного года, служит в двух больницах одновременно: ординатором и прозектором. С девяти часов утра и до полудня принимает больных, потом едет вскрывать трупы. Но его доходов едва хватает на покрытие расходов жены, помешанной на талантах и знаменитостях в художественной и артистической среде, которых она ежедневно принимает в доме.

