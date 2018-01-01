Wink
Попрыгунья
Актёры и съёмочная группа фильма «Попрыгунья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Попрыгунья»

Режиссёры

Самсон Самсонов

Режиссёр

Актёры

Людмила Целиковская

Актриса
Сергей Бондарчук

Актёр
Владимир Дружников

Актёр
Евгений Тетерин

Актёр
А. Алексин

Актёр
Анатолий Бобровский

Актёр
Василий Бокарев

Актёр
Георгий Георгиу

Актёр
Михаил Глузский

Актёр
Владимир Гусев

Актёр

Сценаристы

Самсон Самсонов

Сценарист
Антон Чехов

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Березанцева

Продюсер
Анатолий Бобровский

Продюсер
Владимир Канторович

Продюсер

Монтажёры

Эсфирь Тобак

Монтажёр

Операторы

Владимир Монахов

Оператор

Композиторы

Николай Крюков

Композитор