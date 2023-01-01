Летят журавли
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Летят журавли

Фильм Летят журавли

1957, Летят журавли
Военный, Мелодрама92 мин12+
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О фильме

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание… В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда…

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Летят журавли»