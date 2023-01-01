Фильм Летят журавли

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание… В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда…



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