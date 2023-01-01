Фильм Летят журавли
1957, Летят журавли
Военный, Мелодрама92 мин12+
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О фильме
Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание… В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда…
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калатозов
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- Актёр
Алексей
Баталов
- Актёр
Василий
Меркурьев
- АШАктёр
Александр
Шворин
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ККАктёр
Константин
Кадочников
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- БКАктёр
Борис
Коковкин
- ЕКАктриса
Екатерина
Куприянова
- ВРСценарист
Виктор
Розов
- МКПродюсер
Михаил
Калатозов
- ИВПродюсер
Игорь
Вакар
- ЛНХудожник
Л.
Наумов
- СУОператор
Сергей
Урусевский
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг