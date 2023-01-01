Мальчик с коньками
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Мальчик с коньками

Мальчик с коньками (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

9.11962, Мальчик с коньками
Кино для детей32 мин18+

О фильме

Шел мальчишка на каток, нес под мышкой коньки. И когда повстречался ему посторонний человек, хотел уже пройти мимо. Но человек попросил о помощи. У старого солдата болело сердце, дало о себе знать боевое ранение. И уже не думал мальчишка о катке, и о том что опоздает. Уезжая в больницу, ветеран пожалел, что не было у него на войне такого связного... И приснился мальчишке сон, что он — в бою, сражается, побеждает врага... а, проснувшись, увидел, что сидит в больнице, и врач говорит ему, что операция прошла успешно. Он спасал солдата. А значит он тоже немножечко победил.

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Страна
СССР
Жанр
Кино для детей
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.0 IMDb