WinkДетямФантазии Фарятьева1-й сезон
Фантазии Фарятьева (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн
8.71979, Фантазии Фарятьева. Сезон 1 2 серии
Драмы, Комедии0+
Сезоны и серии
Сюжет
Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других. Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.
Сериал Фантазии Фарятьева 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb