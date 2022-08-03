Исполнение желаний (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
9.51957, Исполнение желаний
Мультфильм, Для самых маленьких29 мин6+
О фильме
Жил некогда в городе Салерно молодой дровосек Зербино. Он был одинок и нелюдим. Однажды Зербино спас Фею от укуса змеи, и она в награду за его доброту и храбрость предрекла дровосеку исполнение любого его желания. Так, однажды в руках Зербино появился отличный топор, а вязанка дров сама отправилась домой. Увидев дровосека верхом на вязанке, дочь короля Мушампеля прекрасная Алели пожелала выйти за него замуж. Возмущенный король приказал обвенчать Алели и Зербино, а потом посадить их в лодку и пустить в открытое море…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb