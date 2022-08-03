Верлиока
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Детям
Верлиока

Верлиока (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

9.41957, Верлиока
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин12+

О фильме

Злой одноглазый Верлиока сильно досаждал лесным обитателям. Он обидел кроткого Ежика, выдернул хвост у Селезня, чуть не раздавил дубового Жeлудя, разорвал Верeвочку. Одно из последних своих злодеяний Верлиока совершил, забравшись в Дедушкин огород. Он оборвал весь сладкий горох, а заодно положил в мешок Дедушкину Внучку и унeс еe с собой…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb