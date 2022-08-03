Верлиока (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
9.41957, Верлиока
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин12+
О фильме
Злой одноглазый Верлиока сильно досаждал лесным обитателям. Он обидел кроткого Ежика, выдернул хвост у Селезня, чуть не раздавил дубового Жeлудя, разорвал Верeвочку. Одно из последних своих злодеяний Верлиока совершил, забравшись в Дедушкин огород. Он оборвал весь сладкий горох, а заодно положил в мешок Дедушкину Внучку и унeс еe с собой…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb