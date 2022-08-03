Злой одноглазый Верлиока сильно досаждал лесным обитателям. Он обидел кроткого Ежика, выдернул хвост у Селезня, чуть не раздавил дубового Жeлудя, разорвал Верeвочку. Одно из последних своих злодеяний Верлиока совершил, забравшись в Дедушкин огород. Он оборвал весь сладкий горох, а заодно положил в мешок Дедушкину Внучку и унeс еe с собой…

