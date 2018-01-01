Wink
Верлиока
Актёры и съёмочная группа фильма «Верлиока»

Актёры и съёмочная группа фильма «Верлиока»

Режиссёры

Александра Снежко-Блоцкая

Режиссёр

Актёры

Эраст Гарин

АктёрВерлиока
Юрий Хржановский

АктёрЁжик
Георгий Вицин

АктёрСелезень
Галина Иванова

АктрисаЖёлудь
Галина Новожилова

Актрисавнучка Дашенька
Георгий Милляр

АктёрДед
Лилия Гриценко

АктрисаВерёвочка

Сценаристы

Александра Снежко-Блоцкая

Сценарист
Николай Эрдман

Сценарист

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Владимир Юровский

Композитор