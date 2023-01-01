Обелиск (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По одноименной повести Василя Быкова. Село в Западной Белоруссии оккупировано немецкими войсками. Молодой сельский учитель Алесь Мороз, который до войны был глубоко увлечeн своей работой и пользовался безграничной любовью учеников, уходит к партизанам. Школьники стараются поддерживать его дело и по мере сил вредят оккупантам. Но однажды немцы хватают мальчишек и объявляют, что отпустят их, если учитель придет к ним сам. Мороз понимает, что идeт на верную смерть, но не может оставить учеников.



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