Соль земли. Серия 5
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1-й сезон
5-я серия

Соль земли (сериал, 1978) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.01978, Соль земли. Серия 5
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.


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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соль земли»