Соль земли (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.







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