Соль земли. Серия 2
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Соль земли (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.01978, Соль земли. Серия 2
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В фильме прослеживается судьба крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной Сибири в конце сороковых годов двадцатого века.


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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соль земли»