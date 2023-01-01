О тех, кого помню и люблю
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О тех, кого помню и люблю

О тех, кого помню и люблю (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

9.21973, О тех, кого помню и люблю
Драмы, Военные75 мин6+

Сюжет

Фильм рассказывает о шести девушках - бойцах женского саперного батальона и их строгом командире Васильеве. Многое отняла у них война, но не смогла отнять главного - доброты и человечности, способности верить, смеяться, любить.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb