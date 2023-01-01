О тех, кого помню и люблю (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм рассказывает о шести девушках - бойцах женского саперного батальона и их строгом командире Васильеве. Многое отняла у них война, но не смогла отнять главного - доброты и человечности, способности верить, смеяться, любить.



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