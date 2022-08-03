Бегущая по волнам (фильм, 1967) смотреть онлайн
7.81967, Бегущая по волнам
Драма, Мелодрама88 мин18+
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О фильме
Пианист Гарвей едет на гастроли. Продавщица на маленькой станции, где останавливается его поезд, рассказывает ему, что оттуда запросто можно попасть в мир, придуманный писателем Александром Грином, действие произведений которого разворачивалось в вымышленных городах. В один из них – Лисс – Гарвей и отправляется. Там он отправляется в плавание на паруснике «Бегущая по волнам».
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb