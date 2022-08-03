Бегущая по волнам (фильм, 1967) смотреть онлайн

Пианист Гарвей едет на гастроли. Продавщица на маленькой станции, где останавливается его поезд, рассказывает ему, что оттуда запросто можно попасть в мир, придуманный писателем Александром Грином, действие произведений которого разворачивалось в вымышленных городах. В один из них – Лисс – Гарвей и отправляется. Там он отправляется в плавание на паруснике «Бегущая по волнам».

